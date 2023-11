Find the Candy, Adgard tarafından oluşturulan gizli nesne temalı bir bulmaca oyunudur. Amacınız seviyeleri araştırmak, gizli şekerleri bulmaya çalışırken toplayabildiğiniz kadar yıldız ve hediye toplamaktır. Bu gizli nesne oyunu, tonlarca özel nesneyi bulmanız ve bunları vitrininizde saklamanız için sizi zorluyor. Diğer gizli parçaları ortaya çıkarmak için nesneleri kaldırıp sürükleyerek etkileşime girebilirsiniz. Her seviyede üç yıldızı da bulmaya çalışın! Oyunda gördüğünüz nesnelerle üzerlerine tıklayarak veya sürükleyerek etkileşime geçin. Bu şekilde birçok sürprizi ortaya çıkaracak ve tüm yıldızları toplayacaksınız. Find the Candy, Adgard tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: MadZOOng

Web Sitesi: poki.com

