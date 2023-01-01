WebCatalog
Sparkanoid

Sparkanoid

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sparkanoid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sparkanoid'deki tüm renkli tuğlaları patlatın! Bu galaksiler arası Arkanoid oyunu, her parçayı olabildiğince hızlı bir şekilde ortadan kaldırmanız için sizi zorluyor. Topu sektirmek ve güçlendirmeleri yakalamak için raketinizi ileri geri hareket ettirin. İşleri daha da kolaylaştırmak için zamanı yavaşlatın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sparkanoid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Brick Breaker

Brick Breaker

poki.com

Throw It Higher!

Throw It Higher!

poki.com

Power Badminton

Power Badminton

poki.com

Bubble Shooter FRVR

Bubble Shooter FRVR

bubbleshooter.frvr.com

Stolk.io

Stolk.io

stolk.io

Rugby Rush

Rugby Rush

poki.com

Color Crash

Color Crash

poki.com

Doodle Jump

Doodle Jump

poki.com

Spooky Squashers

Spooky Squashers

poki.com

Cute Puzzle Witch

Cute Puzzle Witch

poki.com

Panda: Bubble Shooter

Panda: Bubble Shooter

poki.com

Paper.io

Paper.io

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası