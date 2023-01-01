Sparkanoid'deki tüm renkli tuğlaları patlatın! Bu galaksiler arası Arkanoid oyunu, her parçayı olabildiğince hızlı bir şekilde ortadan kaldırmanız için sizi zorluyor. Topu sektirmek ve güçlendirmeleri yakalamak için raketinizi ileri geri hareket ettirin. İşleri daha da kolaylaştırmak için zamanı yavaşlatın!

Web Sitesi: poki.com

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