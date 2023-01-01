Doodle Jump

Çizgi film karakteriyle mümkün olduğunca yükseğe seyahat edin! Bu yukarıya doğru atlama oyunu reaksiyon hızınızı ve atlama becerilerinizi test edecek. Güçlendirmeleri toplarken platformdan platforma atlamanız gerekecek. Işık hızında yukarıya doğru patlamak için jetpack kullanın!

Web Sitesi: poki.com

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