Noktaları birleştirmeyi öğrendikçe, stratejik becerileriniz güçlendirmeler ve ekstra puanlarla ödüllendirilir.

Web Sitesi: connect.frvr.com

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