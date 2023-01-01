Connect FRVR
connect.frvr.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Connect FRVR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: connect.frvr.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Connect FRVR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Bubble Shooter FRVR
bubbleshooter.frvr.com
Lines FRVR
lines.frvr.com
Dot Link - Connect the Dots
now.gg
Vertex
nytimes.com
Amazing Bubble Connect
poki.com
Hex FRVR
poki.com
My Dolphin Show 7
poki.com
Crazy Pig Simulator
poki.com
Doodle Jump
poki.com
Basketball FRVR
basketball.frvr.com
Slash FRVR
slash.frvr.com
Power Badminton
poki.com