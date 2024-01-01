Escape Underground

Bir robotun yeraltından çıkış yolu aradığı atmosferik bir yolculuk. Bu, karanlık ve atmosferik bir ortamda gerçekleşen bir oyundur. Bir robot olan ana kahraman, uzaylı bir nöbetçi tarafından dünya yüzeyinin derinliklerine fırlatılır. O andan itibaren oradan çıkış yolu aramaya başlar. Ancak bu hiç de kolay olmayacak çünkü yol boyunca birçok zorlukla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu robot, anahtarlar, asansörler, lazerler ve diğer silahlarla uğraşarak soldan sağa hareket edecek, engellerin üzerinden atlayacak, tırmanacak, belirli nesneleri itecek ve her türlü bulmacayı çözecek. Tuzaklardan herhangi biriyle temasa geçmek onu anında öldürecek ve önceki kontrol noktasına geri gönderecektir. Uzaylı nöbetçiler onu yavaşlatacak ve hatta yolda fark edilirlerse onu öldürecekler. Yolculuk kısa olabilir ama buna değecektir.

Web Sitesi: poki.com

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