Daha Yükseğe Atın! Sakkat Studios tarafından oluşturulan bir beceri oyunudur. Bu oyunda basketbol topu atma alıştırması yapan sıradan bir insansınız, ancak gücünüzün ve hızınızın artmasıyla işler olağanüstü bir hal alacak. Topu mümkün olduğu kadar yükseğe fırlatmak için doğru zamanda fırlatın ve bunun için para kazanın. Kazandığınız parayı oyununuzu geliştirmek ve gücünüzü artırmak için kullanın. Yakında topunuz atmosfere ve hatta uzaya ulaşacak! İnsanlar limitin gökyüzü olduğunu söylüyor ama bu insanların Throw It Higher oyununu oynamadıkları belli! Basketbol topunu havaya fırlatmak için fırlatma düğmesine basın. Top aşağıya düştüğünde, topu tam güçle tekrar fırlatmak için fırlatma düğmesine tam zamanında basın. Atma - Dokunma / Sol fare tuşu / Boşluk çubuğu Daha Yükseğe Atın! Sakkat Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: uygunsuz kaçış, Sweet Run ve Ground Digger

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