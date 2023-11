Her fırsatta yeni maceralarla 7000'den fazla eğlence seviyesinde yolunuzu eşleştirin! Boom Dağı'na daha da yaklaşmak için zorlu bulmacaları çözün ve içinde yatan sırları keşfedin. Daha önce hiç olmadığı gibi 3'lü eşleştirme oyununu deneyimleyin: devasa kombinasyonlar oluşturmak ve tonlarca eğlenceli ödülün kilidini açmak için eşleşen öğelerin üzerine çizgiler çizin! Hepsi kendi özel güçlerine sahip 50'den fazla sevimli karakter toplayın! Her mücadelede ilerledikçe karakterlerinizi geliştirin. Sevimli yaratıklardan oluşan bir ekip oluşturun ve Minutia'nın büyülü dünyasını keşfederken eğlenceli bulmacaları çözün! Keyifli, orijinal BEST FIENDS oyununda muhteşem hikayeler ve eğlenceli maceralar sizi bekliyor!

Yasal Uyarı: WebCatalog, Best Fiends ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.