Cosmos Lines, bir ızgarayı doldurmak için çizgiler çizdiğiniz rahatlatıcı bir bulmaca oyunudur. Her satır yalnızca üzerindeki sayı kadar uzun olabilir, bu nedenle hepsini doğru şekilde bir araya getirmek biraz düşünme gücü gerektirecektir. Takılırsanız endişelenmeyin, her zaman yararlı bir ipucu isteyebilirsiniz! Tüm seviyeleri bitirebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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