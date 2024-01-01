Stupidella 3

Stupidella 3

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Stupidella tuhaf, vahşi ve aptalca maceralarla dolu üçüncü bir oyun için geri döndü! Hikayenin bu versiyonunda Sindirella saat on ikiyi vurduğunda normal haline dönmemişti. Bunun yerine Aptalella oldu! Çimleri kesin, ünlü bir tablo için poz verin, eski uygarlıkların yazılarını çözün veya karpuz yetiştirin; hepsini yapabilir! İhtiyacı olan tek şey, bulunması her zaman kolay olmayabilecek doğru çözümü bulmak için sizin yardımınızdır. Zor bir seviyede takılıp kalırsanız endişelenmeyin; her zaman doğru çözümü bulmanıza yardımcı olacak yararlı bir ipucu isteyebilirsiniz. Stupidella'ya tekrar yardım edebilir misin? Üçüncü kez bir cazibe!

Web Sitesi: poki.com

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