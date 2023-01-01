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Fancy Pants 3

Fancy Pants 3

poki.com

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Fancy Pants Adventures: World 3, Brad Borne tarafından yaratılan destansı bir macera platform oyunudur. Bu efsanevi serinin üçüncü bölümünde krala yardım etmek için kendi yetiştirdiğiniz, elle çizilmiş bir maceraya çıkacaksınız. Kızgın Küvet Korsanları küveti ele geçirdi. Artık hakkın olanı geri almalısın. Sırları ortaya çıkarmak ve örümcekleri yenmek için farklı öğelerle etkileşime geçin. Sırları, gizli seviyeleri, başarıları, kostümleri ve çok daha fazlasını bulmak için büyüleyici haritaları keşfedin! Fancy Pants Adventures'ın çarpıcı elle çizilmiş çizimlerine, tatmin edici animasyonlarına ve iyi mizah anlayışına hayran kalmamak elde değil. Devam edin, süslü pantolonunuzu giyin ve işe başlayın! Hareket - Sol / Sağ ok tuşları Zıpla - S Etkileşim - Yukarı ok tuşu Ördek - Aşağı ok tuşu Duraklat - Boşluk çubuğu Fancy Pants Adventures: World 3, Brad Borne tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer efsanevi oyunlarına göz atın: Fancy Pants ve Fancy Pants 2.

Web Sitesi: poki.com

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