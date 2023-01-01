Cat Room Blast, Volkan Turan tarafından oluşturulan sıradan bir bulmaca oyunudur. Tatmin edici animasyonlarla çeşitli bulmacaları çözerek sevimli kedimizin dairesini onarmasına yardımcı olun. Yeni duvar kağıtları ve fayanslar uygulayarak başlayabilir, yakında yeni mobilyalar satın alacak ve hatta dairenize yeni zeminler döşeyeceksiniz! Ev dekorasyonu türünü bulmaca oyunlarıyla akıllıca birleştiren Cat Room Blast, klasik 3'lü eşleştirme deneyimine yeni bir soluk getiriyor. Devam edin ve kendiniz deneyin, bu kedinin odasında çok eğleneceğinize söz veriyoruz. Farenin sol düğmesini veya parmağınızı kullanarak bir bulmaca taşı seçin. Kedi Odası Patlaması Volkan Turan tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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