Duck Life 2, dünyadaki en iyi ördek maceracısı olmak için ördeğinizi koşma, uçma, yüzme ve tırmanma gibi çeşitli disiplinlerde yarışmak üzere eğittiğiniz bir macera oyunudur. Ördek arkadaşlarınızı eğiterek veya yarışarak para kazanın. Yarışlar için beş yer var: İskoçya, İngiltere, Mısır, Hawaii ve Japonya. Ördeğinizin bir sonraki yarıştan önce tohumlarla besleyerek biraz dayanıklı olduğundan emin olun. Zorlukla kazandığınız ördek paralarını havalı aksesuarlara harcamayı da unutmayın! Koşma - Zıplamak için yukarı ok tuşunu kullanın. Uçmak - Ördeği yönlendirmek için sol ve sağ okları kullanın. Yüzme - Atlamak için yukarı oku, dalmak için aşağı oku ve etrafta dolaşmak için sağ ve sol oku kullanın. Tırmanma - Kanyonun duvarları arasında atlamak için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın. Duck Life 2, Birleşik Krallık merkezli Wix Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 ve Duck Life: Battle'ın da yaratıcılarıdır. Bunları Poki'de ücretsiz oynayın!

Web Sitesi: poki.com

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