WebCatalog
Duck Life 2

Duck Life 2

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Duck Life 2 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Duck Life 2, dünyadaki en iyi ördek maceracısı olmak için ördeğinizi koşma, uçma, yüzme ve tırmanma gibi çeşitli disiplinlerde yarışmak üzere eğittiğiniz bir macera oyunudur. Ördek arkadaşlarınızı eğiterek veya yarışarak para kazanın. Yarışlar için beş yer var: İskoçya, İngiltere, Mısır, Hawaii ve Japonya. Ördeğinizin bir sonraki yarıştan önce tohumlarla besleyerek biraz dayanıklı olduğundan emin olun. Zorlukla kazandığınız ördek paralarını havalı aksesuarlara harcamayı da unutmayın! Koşma - Zıplamak için yukarı ok tuşunu kullanın. Uçmak - Ördeği yönlendirmek için sol ve sağ okları kullanın. Yüzme - Atlamak için yukarı oku, dalmak için aşağı oku ve etrafta dolaşmak için sağ ve sol oku kullanın. Tırmanma - Kanyonun duvarları arasında atlamak için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın. Duck Life 2, Birleşik Krallık merkezli Wix Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 ve Duck Life: Battle'ın da yaratıcılarıdır. Bunları Poki'de ücretsiz oynayın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Duck Life 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Duck Life

Duck Life

poki.com

Duck Life 3

Duck Life 3

poki.com

Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure (Demo)

poki.com

Duck Life: Battle

Duck Life: Battle

poki.com

Duck Life 4

Duck Life 4

poki.com

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Short Life 2

Short Life 2

poki.com

Parkour Race

Parkour Race

poki.com

Eugene's Life

Eugene's Life

poki.com

Ant Art Tycoon

Ant Art Tycoon

poki.com

Toasterball

Toasterball

poki.com

Dino Run

Dino Run

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası