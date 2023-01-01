Duck Life 3

Yarışmalarda yarışmak için genetiği değiştirilmiş ördekler yetiştirin! İlk önce bir yumurta seçeceksiniz. Her ördek benzersiz koşma, yüzme, tırmanma ve uçma becerileriyle başlar. Amatör, ileri ve profesyonel liglerde yarışın. Hızlı bir zafer elde etmek için her yarıştan önce antrenman yapın!

Web Sitesi: poki.com

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