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Duck Pond Mahjong

Duck Pond Mahjong

poki.com

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Duck Pond Mahjong'da puan kazanmak için eşleşen parçaları kaldırın! Bu masa oyununda 24 ana formasyonda sonsuz sayıda karo kombinasyonu bulunur. Amacınız ücretsiz kutucuklarda sayı, sembol ve resim çiftlerini bulmaktır. Ördekler, çiçekler, meşe palamutları ve yumurtaları arayın!

Web Sitesi: poki.com

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