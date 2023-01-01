Sugar, Sugar 3

Bardağa şeker taneleri dökün! Bu bulmacanın devamında rampalar ve kıvrımlı yollar çizmelisiniz. Gelişmiş seviyeler birden fazla fincan ve kahve filtresini içerir. İlgili kupalara uyacak şekilde şekeri renkli filtrelerden geçirin. Şeker, Şeker 3'te zafer için ışınlayıcıları kullanın!

Web Sitesi: poki.com

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