Fireboy and Watergirl 3

Fireboy ve Watergirl 3'te ateş ve buz seviyelerini fethedin! Tehlikeli platformlarda seyahat etmek için zıt karakterlerin birlikte çalışmasına yardımcı olun. Fireboy sudan uzak durmalı ve Watergirl lavların arasında yok olacak. Güvenli bir yolu temizlemek ve Buz Tapınağından kaçmak için özel güçler kullanın!

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