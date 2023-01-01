Fireboy and Watergirl 4

Fireboy ve Watergirl 4'te elmasları toplayın ve platform bulmacalarını çözün! Temel karakterler daha gizemli aksiyon için geri döndü. Platformları etkinleştirmek ve kapıları açmak için düğmeleri basılı tutabilir ve kolları çevirebilirsiniz. Unutmayın, ateş ve su kesinlikle karışamaz!

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