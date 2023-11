Mekorama, küçük arkadaşınızın akıllara durgunluk veren birçok seviyenin her birini geçmesine yardım etmeniz gereken 3 boyutlu bir bulmaca oyunudur! Siz ve robot arkadaşınız, bu zorlu seviyeleri aşmak için önünüze konulan zorlukları biraz düşünerek üstlenmelisiniz! Her bulmaca tamamen 3 boyutlu olduğundan, bir sonraki adımda nereye gitmeniz gerektiğini bulmak için kamera açısını her zaman hareket ettirmelisiniz! Gerçekten tamamlamak için her bulmacadaki yıldızları toplayın! Ayrıca kendi bulmacalarınızı oluşturabilir veya bazı bulmaca ustalarının yarattığı seviyeleri oynayabilirsiniz! Bakalım ne kadar uyanıksın!

Web Sitesi: poki.com

