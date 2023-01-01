Cubies, her seviyede küplerin tüm yavrularını toplayıp bitiş çizgisine ulaşmalarına yardım etmeniz gereken bir bulmaca platform oyunudur! Her seviyede, tüm küpleri toplama işinizi biraz daha zorlaştıracak ama kesinlikle daha eğlenceli hale getirecek yeni engeller ve özellikler var! Keşfedeceğiniz asansörler, görünmez yollar, kaybolan bloklar ve çok daha fazlası var! Kendinizi biraz rekabetçi hissediyorsanız, arenada en fazla alanı kimin talep edebileceğini görmek için arkadaşınıza meydan okuyabileceğiniz 1v1 moduna geçin! Hepsini toplayabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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