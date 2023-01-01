Hockey Stars, rakibinizi yenmek için favori ülkeniz olarak mücadele etmeniz gereken 1v1 hokey oyunudur! Oyunun amacı oldukça basit, onlar sizin golünüzü atmadan önce siz onların golünü atın! Ekstra güç için etrafta zıplayın ve düşmanın kalesine doğru ilerleyin! Arkadaşınıza bir oyunda meydan okumak ister misiniz? Arkadaşınıza karşı oynayabilmeniz için yerel çok oyunculu mod var! Hokey şampiyonu olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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