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Ducklings.io

Ducklings.io

ducklings.io

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Ducklings, kayıp ördek yavrularını göletten alan şefkatli bir ördek olduğunuz sevimli bir IO oyunudur. Yuvanıza güvenli bir şekilde getirmek için bulabildiğiniz kadar kayıp ördek yavrusunu toplamak için etrafta yüzüyorsunuz. Ancak bir sorun var, çünkü havuzdaki tek şefkatli ebeveyn ördek siz değilsiniz; diğer ördekler ördek yavrularınızı sizden çalmaya çalışacak, böylece onları kurtardığınız için yuvanızı yükseltecek ve onurlandıracaklardır. Kurtardığınız her ördek yavrusu için bir sonraki seviyeye geçersiniz. Oyunu 400. seviyeden sonra bitirdiniz! Bu diğer ördeklerden uzak durduğunuzdan ve ördek yavrularınızı elinizden geldiğince koruduğunuzdan emin olun... Ha bir de göletteki motorlu teknelere dikkat edin, çünkü onlar sizi ezip geçecekler.

Web Sitesi: ducklings.io

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