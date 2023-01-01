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Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3

poki.com

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Doctor Acorn 3, Mini Duck Games tarafından oluşturulan bir bulmaca platform oyunudur. Meşe palamudu her seviyede güvenli bir şekilde yönlendirirken, biraz kar toplayarak bir penguen ailesinin kardan adam yapmasına yardımcı olun. Nesnelere dokunun, kar topları atın ve tüm penguenlere yardım edene ve tüm başarıların kilidini açana kadar engellerin üzerinden ilerlemeye devam edin! Doktor Acorn'u yemeden önce tehlikeli domuzlar gibi düşmanlardan kaçının. Bir kardan adam mı yapmak istiyorsunuz? Onunla etkileşim kurmak için seviyedeki bir nesneye dokunun veya tıklayın. Penguenlerin onu paketleyip posta kutusu aracılığıyla güney kutbuna gönderebilmesi için kardan adam parçalarının düştüğünden emin olun. Doctor Acorn 3, Mini Duck Games tarafından yaratıldı. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai ve Street Ball Jam

Web Sitesi: poki.com

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