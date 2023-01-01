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La Petite Avril

La Petite Avril

poki.com

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La Petite Avril, küçük bir kızın hayatına hazırlanmasına yardımcı olmak için yaratılmış sevimli bir platform oyunudur! Her seviye Avril'in hayatındaki farklı bir dönemi temsil ediyor ve siz de onun yüzleşmesi gereken tüm zorlukların ve zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmakla görevlendiriliyorsunuz. Korkunç yaratıklardan kaçmasına, her türlü engelin üzerinden uçmasına ve yol boyunca bazı arkadaşlarından yardım almasına yardım edin! Avril'in tüm zorlukların üstesinden gelmesine yardım edebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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