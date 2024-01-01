SudoQi

SudoQi

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Hedef toplamı eşleştirmek için sayıları stratejik olarak sıralara yerleştirmeniz gereken, Sudoku'dan ilham alan bir bulmaca oyunu olan SudoQi'ye dalın. Keşfedilecek birçok farklı seviyeyle bu oyun, hem mantık hem de matematik becerileriniz için harika bir testtir. Sıkışmış mı hissediyorsun? Endişelenme! Yol boyunca size rehberlik edecek yararlı bir ipucu isteyebilirsiniz. SudoQi'yi fethedip sayıların nihai şampiyonu olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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