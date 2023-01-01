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Amazing Sudoku

Amazing Sudoku

poki.com

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Amazing Sudoku, numaralı sudoku bloklarını çeşitli satır ve sütunlara yerleştirdiğiniz bir düşünme oyunudur. Kazanmak için beceri, strateji ve sabır gerektiren sudoku oynayarak beyninizi eğitin. Halihazırda bazı sayıların bulunduğu 9x9'luk tabloyu inceleyin. Kalan kareleri tahmin etmeli ve 1'den 9'a kadar herhangi bir sayıyla doldurmalısınız. Bulmaca içindeki her satır, her sütun ve her 3x3 kare, 1'den 9'a kadar sayıları içerdiğinde ve her sayı yalnızca bir kez göründüğünde bulmaca tamamlanır. İpuçlarından ve geri alma/yineleme güçlendirmelerinden yararlanmayı unutmayın! Muhteşem Sudoku'yu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Bir döşeme seçmek için parmağınızı veya farenin sol düğmesini kullanın. Bir sayıyı doldurmak için sayısal tuşlarınızı veya oyun içi paneli kullanabilirsiniz. Her boşluk için uygun rakamları bulmanız gerekir. Her satır, sütun ve bölüm her bir rakamdan birini içermelidir. Takılırsanız bir ipucu kullanın! Amazing Sudoku, Amazing Hedgehog tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect ve Amazing Dominoes. Poki'de Amazing Sudoku'yu ücretsiz oynayabilirsiniz. Amazing Sudoku, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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