Bird Jumper, aç bir kuşa tüm solucanları yemesi için rehberlik etmeniz gereken bir platform bulmaca oyunudur! Tehlikeli engellerin üzerinden geçin ve ölümcül tuzaklardan kaçınmak için rotanızı stratejik olarak planlayın. Çift atlama veya uçma gibi özel yetenekler kazanmak için sihirli iksirleri alın. Çeşitli harika kuş görünümlerinin kilidini açmak için yol boyunca para kazanın. Bulmaca çözme ve aksiyon dolu oynanışın karışımıyla Bird Jumper, becerilerinizi en üst düzeyde teste tabi tutacak. Zıplayan kuşun açlığını gidermesine ve tüm seviyeleri tamamlamasına yardım edebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bird Jumper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.