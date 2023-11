Bukalemun Greg aç ve onu yalnızca patlamış mısır tatmin edebilir! Pull My Tongue'da 5 dünyada 85'ten fazla lezzetli, zahmetli bulmacayı çözerek Greg'in karnını en sevdiği yemekle doldurmasına yardım edin. Greg'in dilini patlamış mısıra doğru çekin, ancak yolunu tıkayan zapperlardan, çivilerden ve diğer tehlikelerden kaçınmaya dikkat edin! Bulmaca bilginizi test etmek için bu yeterli değilse, Pull My Tongue'un her seviyesinde toplanacak 3 yıldız da vardır, böylece zekanızı gösterebilir ve Greg'in lezzetli bir atıştırmalık almasına yardımcı olabilirsiniz! Yaratıcı hakkında: Pull My Tongue, tarafından yaratılmıştır. İsveç merkezli solo geliştirici David Marquardt. David'in diğer oyunları arasında sonsuz bulmaca koşucusu Glitch Dash yer alıyor.

Web Sitesi: poki.com

