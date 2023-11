Bir reaksiyon ustası olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Glitch Dash oyununu oynayın ve öğrenin! Glitch Dash, hayatta kalmak için tetikte durmanız gereken, aynı anda sakin ve stresli birinci şahıs engellerden kaçma oyunudur. Glitch Dash'i ücretsiz oynayabilirsiniz, ancak elmas toplamak için manevra yaptığınız ve anında ölüm anlamına gelen sıçrayan tehlikelerden uzak durduğunuz için her saniye değerlidir! Elmaslar kontrol noktaları satın alır ve tasarruf sağlar, bu yüzden toplamaya devam edin. Glitch Dash çevrimiçi'nin bu sürümü, oyunu geliştirici David Marquardt'ın amaçladığı gibi deneyimlemenin tek gerçek yoludur; bu yüzden becerilerinizi test etmek için hemen Poki'de Glitch Dash oynayın!Kontroller: Ok tuşları - Uzayı Taşı - Atlamaİpuçları ve püf noktaları: - Glitch Dash çok zor bir oyundur, bu yüzden takılıp kalırsanız cesaretiniz kırılmasın, denemeye devam edin! - Her elmas toplamaya değer, ancak eğer elde edemiyorsanız o zaman sahneyi bitirmeye odaklanın. Yaratıcı hakkında: Glitch Dash, İsveç merkezli solo geliştirici David Marquardt tarafından yaratıldı. David'in diğer oyunları arasında bukalemun bilmecesi Pull My Tongue yer alıyor.

