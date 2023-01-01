Cut the Rope

Yeşil canavara şeker vermek için ipi kesin! Om Nom büyük şeker parçalarına aç. Göreviniz onu olabildiğince çabuk beslemek. Bonus puanları için her seviyede yıldız toplayabilirsiniz. Kazanmak için her ipi doğru zamanda dilimleyin!

Web Sitesi: poki.com

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