Bombhopper.io, bulmaca oyunu ile beceri oyununun harika bir birleşimidir. Bloklu bir karaktersiniz ve attığınız bombaların geri tepmesini kullanarak hareket edebiliyorsunuz. Seviyeyi bitirmek için yeşil kapıya ulaşmaya çalışın. İlk birkaç seviye aşağı yukarı kolaydır ancak bir süre sonra gerçekten zorlanıyorsunuz. Bu oyunda zamanlama her şeydir ve tamamladığınız her seviye için 3 yıldız almaya çalışın. Farenizi kullanarak bombalarınızı hedefleyin ve geri tepmeyi kullanarak ileri doğru uçun. İpucu: Bazen bir seviye, üç yıldız almak için hızlı tepki gerektirir. Yeniden başlatmak için 'r'yi kullanın, böylece hemen tıklayabilirsiniz. Bombhopper.io, Julien Mourer namı diğer Getkey tarafından yaratıldı ve tuhaf bir şekilde Yeti ile bir uyumu var. Bu, Grenoble yakınlarındaki dağlarda bir mağarada yaşayan bir Fransız geliştiricidir.

Web Sitesi: bombhopper.io

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