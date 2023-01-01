Max and Mink

Evrenin herhangi bir yerine gitmek için takım kurun! Max ve Mink cesur bir çift hayvandır. İki oyunculu bu oyunda her iki yaratığı aynı anda veya ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Göreviniz her seviyede ikilinin kapıya ulaşmasına yardımcı olmaktır. Max, Mink'in daha yükseğe çıkmasını sağlamak için uçabilir, eğilebilir ve esneyebilir. Kapıya kendi başınıza ulaşmayı deneyin veya bir arkadaşınızdan yardım isteyin. İhtiyacınız olan tek şey arkadaşlık!

Web Sitesi: poki.com

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