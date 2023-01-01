Taming.io - Size bir barınak inşa etmek ve sizi geceye hazırlamak için kaynakları toplayın. Kendinizi düşman yaratıklardan ve diğer oyunculardan korumak için silahların kilidini açın. Kendinizi savunmanıza yardımcı olmak için hayvanları evcilleştirin.

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