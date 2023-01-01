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Taming.io

Taming.io

taming.io

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Taming.io - Size bir barınak inşa etmek ve sizi geceye hazırlamak için kaynakları toplayın. Kendinizi düşman yaratıklardan ve diğer oyunculardan korumak için silahların kilidini açın. Kendinizi savunmanıza yardımcı olmak için hayvanları evcilleştirin.

Web Sitesi: taming.io

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