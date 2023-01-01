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Devast.io

Devast.io

devast.io

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Doğanın haklarını geri aldığı kıyamet sonrası bir dünyada. Kendinizi bu acımasız dünyadan ve hayatta kalan diğer birçok kişiden korumak için bir sığınak, silahlar inşa edin, ısıtın ve kendi yemeğinizi üretin. Şimdi diğer oyuncularla tamamen ücretsiz çevrimiçi oynayın!

Web Sitesi: devast.io

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