RunMan: Race Around the World

RunMan: Race Round the World, dünyanın en hızlı koşucusu olarak koşarak kendinizi kanıtlamanız gereken bir platform oyunudur! Sadece sona doğru koşun ve önünüze çıkan engelleri aşın. Daha hızlı koşmak için ivme kazanmayı unutmayın! Koşmak kolay ve eğlenceli! Şimdi koşmanın tadını çıkaralım!

Web Sitesi: poki.com

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