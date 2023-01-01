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Repuls.io

Repuls.io

repuls.io

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Repuls.io, Docski tarafından oluşturulan çok oyunculu bir atış oyunudur. Çeşitli silahları, araçları ve ekipmanları keşfederken büyük bir açık dünyada gerçek oyunculara karşı çevrimiçi savaşın. Sürekli hareket eden bir karakteri kontrol edersiniz, bu da aynı anda manevra yapmayı ve ateş etmeyi mümkün kılar. Her silah kendine özgü güçlü ve zayıf yönleriyle benzersiz olduğundan, kendi oyun tarzınızı kolayca oluşturabilir ve kendinizi diğer oyunculardan farklılaştırabilirsiniz. Dünyanın ilk tamamen güçlendirilmiş süper askeri olmaya hazır mısınız? Git ve fethet, asker!

Web Sitesi: repuls.io

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