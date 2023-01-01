Minecraft ve Modern Warfare'in nihai melezini oynayın! Pixel Warfare 4 sizi dünyadaki diğer oyuncularla karşı karşıya getiriyor. Benzersiz silah setleriyle kendi özel odalarınızı ve eşleşmelerinizi oluşturabilirsiniz. Vurulmamak için bloklu nesnelerin arkasına saklanın!

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