Dünyayı tarayın ve her bloğu ele geçirin! Splix.io, bu nihai hakimiyet oyununda sizi diğer yılanlarla karşı karşıya getiriyor. Bu çok oyunculu savaşta göreviniz tüm ızgarayı kendi renginizle doldurmaktır. Herhangi bir boş alanı tuzağa düşürüp kendinize ait hale getirebilirsiniz. Herhangi biri mevcut izinize çarparsa anında kaybedersiniz. Her yılan daha fazla toprak ele geçirmek ve ilk sırayı almak ister. Dünyanın yeni bölgelerini darbe almadan geçmek için akıllı ve dikkatli olun! Yaratıcı hakkında: Pelican Party, Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan iki Hollandalı adamın işbirliğidir. Ayrıca Nugget Royale ve Ducklings.io'yu da yarattılar.

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