WebCatalog
Splix.io

Splix.io

splix.io

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Splix.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyayı tarayın ve her bloğu ele geçirin! Splix.io, bu nihai hakimiyet oyununda sizi diğer yılanlarla karşı karşıya getiriyor. Bu çok oyunculu savaşta göreviniz tüm ızgarayı kendi renginizle doldurmaktır. Herhangi bir boş alanı tuzağa düşürüp kendinize ait hale getirebilirsiniz. Herhangi biri mevcut izinize çarparsa anında kaybedersiniz. Her yılan daha fazla toprak ele geçirmek ve ilk sırayı almak ister. Dünyanın yeni bölgelerini darbe almadan geçmek için akıllı ve dikkatli olun! Yaratıcı hakkında: Pelican Party, Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan iki Hollandalı adamın işbirliğidir. Ayrıca Nugget Royale ve Ducklings.io'yu da yarattılar.

Web Sitesi: splix.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Splix.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Splix.io

Splix.io

poki.com

Sushi Party

Sushi Party

poki.com

Blocky Snakes

Blocky Snakes

poki.com

Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

Pixel Warfare 4

Pixel Warfare 4

poki.com

LOLBeans.io

LOLBeans.io

lolbeans.io

Stumble Guys: Multiplayer Royale

Stumble Guys: Multiplayer Royale

now.gg

Hex FRVR

Hex FRVR

poki.com

Wood Blocks 3D

Wood Blocks 3D

poki.com

10x10 : fill the grid !

10x10 : fill the grid !

now.gg

Snake

Snake

poki.com

Stumble Guys

Stumble Guys

stumbleguys.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası