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Nugget Royale

Nugget Royale

poki.com

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Nugget Royale, yalnızca hayatta kalan tavuklara dönüşmeniz gereken gerçek bir battle royale oyunudur! Nihai hedefe doğru ilerliyorsunuz ama oradan çıkmanın bir yolu var: Makineye düşmediğinizden emin olmak için diğer tüm tavukları bir kenara itin. Sadece bir piliç hayatta kalacağını unutmayın, bu yüzden diğerlerini alt etmeniz gerekecek... Nugget Royale, nuggetroyale.io olarak da bilinir ve diğer 80 çevrimiçi rakibe karşı bir arenada oynuyorsunuz. Poki.W/A/S/D'de ücretsiz - MovearoundSpace - JumpPelican Party, Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan iki yaratıcıdan oluşan bir ekiptir. Jurgen oyunların görsellerini yaratıyor. Oyun mekaniği Jesper (The End) tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca Splix.io ve Ducklings.io'yu da yarattılar.

Web Sitesi: poki.com

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