Mageclash.io, sunucudaki en güçlü kahraman olmak için canavarlarla ve diğer oyuncularla çarpıştığınız çok oyunculu bir fantezi oyunudur. Yüzlerce büyü, silah ve ekipman arasından karakterinizi oluşturun ve benzersiz biyomlarda savaşın… tabii patronlardan sağ çıkabilirseniz.

Web Sitesi: mageclash.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mageclash.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.