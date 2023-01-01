Relmz.io'da nihai kahraman olmak için yola çıkın! Bu MMO RPG'de küçük bir kasabada hiç kimse olarak yola çıkıyorsunuz. Sadece bir sopa ve bir hayalle donanmış olarak şöhret ve maceraya doğru yola çıkıyorsunuz! Relmz.io dünyasını keşfederken diğer arayışçı maceracılarla tanışacak, korkunç canavarlarla savaşacak ve tonlarca harika ganimet toplayacaksınız! Yine de dikkatli olun! Çok zorlu bir düşmanla savaşırsanız şöhretinizin ve XP'nizin bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Relmz.io'nun en güçlü ve en ünlü kahramanı olacak mısın?

Web Sitesi: poki.com

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