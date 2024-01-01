Shipo.io

Shipo.io

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Shipo.io, sizi kendi korsan geminize komuta etmeye ve cesur bir yolculuğa çıkmaya davet eden çevrimiçi bir oyundur! Hiç korsan olmayı ve okyanusu fethetmeyi hayal ettiniz mi? Şimdi bunu gerçekleştirme şansınız! Topla donatılmış küçük bir tekneyle başlayın, düşmanlarınıza karşı savaşın ve hazinelerini ele geçirin. Yol boyunca kazandığınız parayla geminizi yükseltin. Ayrıca bayrağınızı özelleştirebilir ve mürettebatınıza katılmaları için haydutları işe alabilirsiniz. Kim denizlerin nihai hükümdarı olmaya hazır?

Web Sitesi: poki.com

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