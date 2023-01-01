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My Singing Monsters

My Singing Monsters

now.gg

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Now.gg mobil bulut ile My Singing Monsters'ı ücretsiz çevrimiçi oynayın. My Singing Monsters, oyuncuların eğlenceli müzikal canavarları beslemesi ve onlarla ilgilenmesi gereken Big Blue Bubble BY Müzik oyunudur! Daha önce hiç yaşamadığınız bir canavar yetiştirme macerasına hazırlanın. Büyülü müzikal canavarların yaşadığı büyülü bir adaya hoş geldiniz. Bu Şarkı Söyleyen Canavarlar ayaklarınızı yere vurup ritimle birlikte sallanma isteği uyandıracak. Şarkı Söyleyen Canavarlardan oluşan kendi ailenizi toplayın ve büyütün. Hepiniz için konforlu bir ada evi tasarlayın ve geliştirin. Daha sonra Singing Monster'ın vahşi dünyasına müzikal bir yolculuğa çıkın! Hipnotik, neşeli bir ritimle dans ederken bu tropik adayı dekore edin ve yenileyin. Toplayabileceğiniz ve seviye atlayabileceğiniz çok çeşitli sevimli ve eğlenceli canavarlarla tanışın. Dünyanın dört bir yanından diğer Şarkı Söyleyen Canavarlar oyuncularıyla tanışın ve ipuçlarını paylaşın!

Web Sitesi: now.gg

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