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Arknights

Arknights

now.gg

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Now.gg mobil bulut ile Arknights'ı ücretsiz çevrimiçi oynayın. Arknights, Yostar'ın dünyayı ele geçiren tehlikeli bir virüse karşı mücadeleye liderlik ettiğiniz Strateji oyunudur. Operatörleri işe almak ve eğitmek için özel Amiya ile yan yana çalışın, ardından onları dünya çapındaki görevlere konuşlandırın. Masumları savun ve yoluna çıkan herkesi alt et! Rodos Adası'nın kaderi sizin ellerinizde. Her iş için doğru Operatörleri seçin ve ardından düşmanlarınızı rekor sürede yenmek için kazanma stratejisini bir araya getirin. Yüzlerce operatör ekibinize katılmak için sıraya giriyor. Rodos Adası'nı korumak için herkes ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve istekli. Sınırsız çeşitlilik ve olasılıklar için bunları karıştırın ve eşleştirin!

Web Sitesi: now.gg

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