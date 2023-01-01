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IZOWAVE - Build and Defend

IZOWAVE - Build and Defend

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Web Sitesi: poki.com

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IZOWAVE - Build and Defend, geniş bir açık dünyada amansız saldırı dalgalarına karşı hayatta kalma mücadelesi sunan bir strateji oyunudur! Haritanızı ve modunuzu seçin, asistanınızla birlikte bir maceraya atılın, giderek daha güçlü düşmanlarla ve saldırılarla yüzleşin. Saldırmak için kuleler, kaynaklar için jeneratörler, savunma için duvarlar, cephaneyi yeniden yüklemek için mühimmat, kule verimliliğini artırmak için güçlendiriciler ve daha fazlasını inşa edin. Kendinizin ve asistanınızın istatistiklerini yükseltin, mücevher toplamayı keşfedin ve ilerlemenizi istediğiniz noktada kaydedin! Tehlikeli dünyada ne kadar dayanabilirsin?

Web Sitesi: poki.com

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