King Rugni, Ravalmatic tarafından oluşturulan bir kule savunma oyunudur. Bu oyun sizi kaçık bir cüce hükümdarın yerine koyuyor. Kulelerinizi sahaya konuşlandırın ve zaptedilemez bir savunma sistemi oluşturun. Kilidi açılabilir ve yükseltilebilir kuleler, birçok farklı düşman, 5 farklı alan ve 30 seviye var. Bu heyecan verici maceraya hazır mısınız majesteleri? Etkinleştirmek için taretlere tıklayın. Kral Rugni, Ravalmatic tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Bilardo Tricks ve basket-champ

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