Klasik Mayın Tarlası Ravalmatic tarafından yaratılmıştır. Mayın imha edici olarak yeni kariyerinize hazır mısınız? Kolay küçük bir tahtayla yumuşak bir başlangıç ​​yapın ve mekaniğe aşina olduktan sonra düzinelerce mayınla dolu daha sert tahtalara geçin. Tıkladığınız kutucuklar, en yakın madene olan yakınlığınızı bir sayıyla gösterecektir. Bu bilgiyle hamlenizi dikkatlice düşünün ve havaya uçmamaya çalışın! Tıkladığınız kareler en yakın madene olan yakınlığınızı gösterecektir. Tahtayı mayınlardan temizleyene kadar fayanslara tıklamaya devam edin. Klasik Mayın Tarlası, Ravalmatic tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Bilardo Tricks ve basket-champ

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Classic Minesweeper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.