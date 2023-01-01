Apple Knight, uçsuz bucaksız, büyülü bir fantezi ülkesini keşfeden yiğit bir kahraman olduğunuz bir aksiyon platformu rol yapma oyunudur. Maceralarınızda sırları, heyecan verici görevleri, evcil hayvanları ve değerli ganimetleri keşfedin. Silahlarınızı, büyülü eşyalarınızı ve büyülerinizi kullanarak zorlu patronları alt edin. Sihirbazlarla, şövalyelerle ve canavarlarla savaşın ya da onları güvenli bir mesafeden ortadan kaldırmak için tuzakları kullanın! Mücadelenin üstesinden gelmek için yeteneklerinizi düzenli olarak yükselttiğinizden emin olun. Zırhı, evcil hayvanları, silahları ve büyüleri yükseltebilirsin! Herkesin Apple Knight oynayabilmesi ve eğlenebilmesi için çeşitli zorluk ayarları da mevcuttur! Hareket - WASD veya Ok tuşlarıJump - Z veya J veya SpaceAttack - X veya K veya ControlDash - V veya; veya AltThrow elmaları - C veya L veya ShiftApple Knight, Limitless LLC tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunlara göz atın: Apple Knight: Fight, Apple Knight: Mini Dungeons ve Viking Village! Oyunları App Store ve Play Store'da bulabilirsiniz! Apple Knight'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Apple Knight, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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