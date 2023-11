Apple Knight: Mini Dungeons, güvenilir bir kılıca ve bir sürü elmaya sahip cesur bir kahraman olduğunuz bir aksiyon platformu rol yapma oyunudur. Kahramanca maceralara atılabileceğiniz uzak bir fantastik diyardaki bir krallığı keşfedin. Büyülü ormanları keşfedin ve oradaki ürkütücü düşmanlarla savaşın, gizli zindanlardan altın ve değerli taşlar toplayın, heyecan verici yeni kıyafetlerin kilidini açın ve oyunun karşınıza çıkardığı her zorlu boss'u alt edin. Zıpla, atla, sallan, elma fırlat, Apple Knight: Mini Dungeons'ı tamamlamak için ne gerekiyorsa yap ve oyundaki tüm sırların kilidini aç. Hareket Et - WASD veya Ok tuşlarıJump - Z veya J veya SpaceAttack - X veya K veya ControlDash - V veya; veya AltThrow elmaları - C veya L veya ShiftApple Knight: Mini Dungeons, Limitless LLC tarafından oluşturulmuştur. Poki'de bir oyunları daha var: Apple Knight, Apple Knight: Fight ve Viking Village! Apple Knight: Mini Dungeons'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Apple Knight: Mini Dungeons, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir. .

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apple Knight: Mini Dungeons ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.