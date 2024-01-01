Dungeons & Blades

Dungeons and Blades, kralın çalınan hazinesini kurtarma görevinde cesur bir savaşçı olarak oynadığınız heyecan verici bir birinci şahıs oyunudur! Onları yenmek için gücünüzü ve becerilerinizi kullanarak, yolunuzu tıkayan böcek canavarlarıyla savaşın. Farklı eğik çizgi, saldırı ve blok kombinasyonlarını kullanarak her düşmanı alt edecek yıkıcı saldırılar oluşturabilirsiniz. Yol boyunca size yardımcı olacak farklı silahlar, kalkanlar ve büyüler bulun. Zindanlar ve Kılıçlar'da hazineyi geri almaya ve krallığı kurtarmaya hazır mısın?

Web Sitesi: poki.com

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