Apple Knight: Farmers Market

Apple Knight: Farmers Market

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Web Sitesi: poki.com

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Apple Knight: Farmers Market, büyüleyici, bloklu bir dünyada kendi pazarınızı yönetebileceğiniz boş bir oyundur! Ağaçlardan elma toplayıp sergileyerek ve müşterilerinize satarak başlayın. Kazandığınız parayı pazarınızı genişletmek ve mısır veya yumurta gibi daha fazla ürün eklemek için kullanın. Görevlerinizi hızlandırmak ve verimliliğinizi artırmak için ata binin! Çeşitli görevlerde size yardımcı olacak yardımcıları işe alın. Pazarınızı büyütmeye ve nihai pazar ustası olmaya hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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